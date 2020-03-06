Адвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президента

"И открытии соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении".

Адвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президента
Фото: Макс Требухов

Проект подозрения, который подготовили следователи ГБР экс-президенту Украины Петру Порошенко, - абсурден с юридической точки зрения. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

«Два дня назад в СМИ была утечка информации о проекте подозрения, насколько нам известно, этот проект был согласован руководством ГБР, и, как известно, генеральный прокурор Рябошапка отказался его подписывать. Следствием и причиной чего стала отставка генерального прокурора Рябошапки. При всей скандальности этой ситуации даже те авторитетные юристы, не имеющие прямых симпатий к Петру Порошенко, которые комментировали этот проект подозрения, сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели», - отметил Новиков.

Он также сообщил, что Шевченковский суд принял решение о закрытии дела против Порошенко и открытие соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении.

«Сегодня у нас особый день - мы будем общаться со следствием совершенно иначе, чем это было до сих пор. До сих пор это было одностороннее общение - они как из пулемета выдавали новые производства и еженедельно сообщали сколько раз они хотят вызвать на допрос, чтобы задать вопрос. Следующая повестка будет наша - это стало возможным благодаря Шевченковскому суду, которого ГБР очень не хотела видеть в этих делах. Шевченковский суд обеспечил нам предметный и конструктивный разговор с ГБР. У нас есть конструктивные и подтвержденные судом вопросы к следователям, и сегодня мы будем общаться об этом», - отметил Новиков.

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