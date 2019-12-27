Покупку "Мотор Сичи" изучают "серьезные американские" компании, - Тейлор

Временный поверенный США Уильям Тейлор заявил, что "серьезные американские" компании изучают возможность покупки украинского аэрокосмической компании "Мотор Сич". Об этом сообщает KyivPost.

"Есть некоторые серьезные американские и другие компании, заинтересованные в "Мотор Сичи". Они проводят юридическую проверку, смотрят финансовые отчеты, посещают завод, разговаривают с владельцами. Они делают серьезный анализ", - рассказал Тейлор во время разговора с рядом украинских СМИ .

Названий этих компаний Тейлор не озвучил.

Отмечается, что США хотят не дать Китаю купить украинскую компанию. Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на «должностных лиц, знакомых с делом», сообщало, что владелец частной военно-охранной компании и неформальный советник президента США Эрик Принс, обсуждает покупку украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич».

Напомним, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас соглашение проверяет Антимонопольный комитет. Абромавичус также выразил уверенность, что соглашения с такими стратегически важными предприятиями должно контролировать государство.

Против приобретения акций "Мотор Сич" выступали США . Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.