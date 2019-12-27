Покупку "Мотор Сичи" изучают "серьезные американские" компании, - Тейлор

США хотят не дать Китаю купить украинскую компанию.

Покупку "Мотор Сичи" изучают "серьезные американские" компании, - Тейлор
Уильям Тейлор

Временный поверенный США Уильям Тейлор заявил, что "серьезные американские" компании изучают возможность покупки украинского аэрокосмической компании "Мотор Сич". Об этом сообщает KyivPost.

"Есть некоторые серьезные американские и другие компании, заинтересованные в "Мотор Сичи". Они проводят юридическую проверку, смотрят финансовые отчеты, посещают завод, разговаривают с владельцами. Они делают серьезный анализ", - рассказал Тейлор во время разговора с рядом украинских СМИ.

Названий этих компаний Тейлор не озвучил.

Отмечается, что США хотят не дать Китаю купить украинскую компанию. Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на «должностных лиц, знакомых с делом», сообщало, что владелец частной военно-охранной компании и неформальный советник президента США Эрик Принс, обсуждает покупку украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич».

Напомним, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас соглашение проверяет Антимонопольный комитет. Абромавичус также выразил уверенность, что соглашения с такими стратегически важными предприятиями должно контролировать государство.

Против приобретения акций "Мотор Сич" выступали США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.

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