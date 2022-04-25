Правительство Германии получило от компании Rheinmetall заявку на передачу Украине 88 танков Leopard, – Welt

Правительство Германии получило от компании Rheinmetall заявку на передачу Украине 88 танков Leopard, пишет Welt.

Компания готова поставить их ВСУ через несколько недель, но есть одна проблема – согласование экспорта от канцлера Олафа Шольца.

Welt ссылается на полученные от компании-производителя документы, согласно которым федеральное правительство просят разрешить экспорт 88 Leopard Type 1А5. Помимо этого запроса, есть два других – по 100 БТР Marder от того же производителя и от концерна KMW – на поставку 100 самоходных гаубиц.

Заявка по "Леопардам" в Министерство экономики Германии поступила на прошлой неделе.

"Из соображений конфиденциальности мы обычно не комментируем какие-либо незавершенные дела. В основном в отношении Украины мы действуем быстро и конструктивно, как только поступают конкретные заявки, мы инициируем все необходимые шаги, и, при необходимости, согласовываем их в ведомственных комитетах, ответственных за решение", – сообщили журналистам в Минэкономики.

Имеется в виду Федеральный совет безопасности, где председательствует канцлер Шольц. Туда входят все министерства, касающиеся экспорта вооружения. Де-факто решающее слово остается за Шольцом, а он пока согласия на прямые поставки украинцам тяжелого вооружения не дал.

Напомним, Bild писал, что Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания. В ФРГ настаивают, что Украине вместо Marder лучше дать старое советское вооружение.

По данным Bild, Министерство обороны Германии по требованию канцелярии изъяло все тяжелое вооружение из списка запросов, переданного Украиной, хотя германская промышленность готова его поставить в кратко- и среднесрочной перспективе. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.

Канцлер Шольц объяснил это решение тем, что со стороны РоSSии сохраняется угроза для стран НАТО, и сейчас дополнительно вооружают страны Балтии.