Зеленский отменил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса

Тимошенко и Трофимов встретят Новый год без дисциплинарного взыскания.

?Зеленский отменил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в указе №958/2019 от 26 декабря.

Выговор был сделан Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

Напомним, во время рабочего визита в Днепр 14 сентября Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

Также Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост.

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