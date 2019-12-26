Рябошапка подвел итоги первого этапа реформы прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Офис генерального прокурора начнет работу 2 января 2020 года. В нем будут работать 1500 человек (сейчас - 2500), в том числе 610 прокуроров из нынешней Генеральной прокуратуры.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Мы начинали аттестацию с количества прокуроров 1339, после всех процедур (теста на знание законодательства, оценки способностей, выполнения письменного задания и проверки на добропорядочность) в Генеральной прокуратуре осталось 610 прокуроров. Это, собственно, те 610 прокуроров, которым уже предложили перейти в Офис генерального прокурора и предложили должности", - сказал Рябошапка.

Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и двух специализированных прокуратур (антикоррупционной и военной).

С 20 января начнется донабор в Офис генпрокурора людей извне прокурорской системы. "Мы бы хотели донабрать людей, которые являются профессиональными, которые добропорядочны, но не имеют прокурорского опыта, чтобы получить свежую кровь для прокуратуры", - сказал Рябошапка.

По его словам, будут открыты около 200 вакансий, а процедура набора будет полностью соответствовать процедуре аттестации, которую проходили прокуроры.

Областные и окружные (местные) прокуратуры пройдут процесс очищения в течение следующего года.

"До сентября 2020 года будут будет закончена переаттестация всех прокуратур в Украине. Это около 7500 прокуроров, огромное количество. И на сентябрь мы планируем выйти на показатель, означающий полное обновление кадрового состава. Параллельно будут проходить процессы донабора прокуроров как в центральный офис, так и в областные и окружные прокуратуры", - сказал генпрокурор.

Напомним, осенью Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.