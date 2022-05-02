Убивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянина

Именно он убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче, информирует ZN.ua.

Убивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянина
© КГГА, Алексей Самсонов

Правоохранители установили личность первого подозреваемого в зверских убийствах в Буче – командира подразделения Нацгвардии РФ Сергея Колоцея. Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же истязал, заставляя признаться в подрывной деятельности против роSSийской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя «на подвал», где бил его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где имитируя расправу стреляли возле его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств, показаний потерпевшего и портретной экспертизы, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами (ч.1,8 ст. 43 Украины).

"Особа военнослужащего Росгвардии, убивавшего людей в городе Буча, установлена благодаря принятым прокурорами мерам и помощи журналистов "Слідство. Інфо", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что проверяется причастность Колоцея к совершению других военных преступлений на территории Киевской области. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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