Глава Минфина прокомментировала ситуацию с ограничением бюджетных расходов

Оксана Маркарова заявила, что ограничения расходов происходят ежегодно.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала ситуацию с ограничением расходов бюджета из-за его невыполнения.

Об этом она написала в фейсбуке.

Маркарова заявила, что ограничения расходов в конце года происходят ежегодно.

"Для всех экспертов, и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли, что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно - для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, что все расходы соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ", - написала глава Минфина.

Она отметила, что до конца года осталось восемь дней и большинство важных расходов должно было уже давно быть поданы в Госказначейство и на них открыты ассигнования, что, по словам Маркаровой, большинство ответственных распорядителей и сделали.

"Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества "переключателей скоростей" с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных "осваиваемых средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года. Особенно важно это потому что в этом году за 11 месяцев имеет место недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин (неуплата госкомпаниями 10 млрд гривен дивидендов и ЧЧП (часть чистой прибыли, - ред.), принятие предыдущей Радой после бюджета льготы на оборудование для альтернативной энергетики, которое стоило бюджету 9.6 млрд гривен, изменением макро в результате падения цены на газ и сильному курсу", - добавила глава Минфина.

Напомним, Министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности.