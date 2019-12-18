Гончарук прокомментировал увольнения из Минздрава: уходят "лояльные к Супрун"

Премьер назвал это нормальным процессом.

Гончарук прокомментировал увольнения из Минздрава: уходят "лояльные к Супрун"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что увольнения должностных лиц Министерства здравоохранения является нормальным процессом, а не проблемой. По его словам, увольняются лишь те, кто лояльны к предыдущему министру Ульяне Супрун.

Об этом премьер рассказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, передает "Укринформ".

"За эти сто дней уволены по собственному желанию или по другим причинам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заверил в том, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медреформы.

Напомним, 17 декабря заместительница министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку через три месяца после назначения. Она отметила, что рассчитывала на продолжение трансформации здравоохранения "вместе с сильной командой госслужащих", но реальность оказалась разочаровывающей уже с первых дней.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри МЗ или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают".

20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. А 25 ноября подал в отставку глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. 6 декабря заявила о том, что увольняется, Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Вчера заявление об увольнении написал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью LB.ua рассказала, что в министерстве много людей, на которых нельзя положиться.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государствУкраина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Блок рекламы


Похожие новости
На данный момент компьютеризировано только 40% больниц, - ГончарукНа данный момент компьютеризировано только 40% больниц, - Гончарук
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволиласьЗаместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Гончарук ждет результатов от запуска новой таможенной службы уже в этом годуГончарук ждет результатов от запуска новой таможенной службы уже в этом году
Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской областиГончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области
Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменамиГончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами
Гончарук анонсировал обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2021Гончарук анонсировал обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2021
Гончарук: для отставок в Кабмине нет основанийГончарук: для отставок в Кабмине нет оснований
Из Минздрава увольняется ещё десяток людей - сотрудники директората вместе с гендиректором Ириной ЛитовченкоИз Минздрава увольняется ещё десяток людей - сотрудники директората вместе с гендиректором Ириной Литовченко
Суд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольненияСуд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольнения
КСУ запретил обжалование увольнения ШевчукаКСУ запретил обжалование увольнения Шевчука
Последние новости
Подгружаем последние новости