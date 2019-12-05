Зеркаль попросила New York Times опубликовать корректную версию ее интервью

Бывшая заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль обратилась к американскому изданию New York Times, с которым у нее недавно вышло интервью, с просьбой опубликовать корректную версию беседы. Она отметила, что ее фразы были вырваны из контекста.

Открытое письмо к международному редактору издания Майклу Слэкману дипломатка опубликовала на своей странице в Facebook. Она отметила, что во время ее интервью с журналистом Эндрю Креймером ей зачастую задавались вопросы, касающиеся внутренних вопросов США .

"Вначале я должна подчеркнуть, что это внутренние вопросы США , и моя позиция вполне соответствует позиции официального правительства Украины, которая заключается в том, что мне не стоит "вступать" или любым другим образом влиять на расследование, которое сейчас происходит в Вашингтоне. США остаются одним из наших самых важных и стойких партнеров, и так было с момента нашей независимости", - написала Зеркаль.

Она подчеркнула, что приведенные в материале слова о том, что "Зеркаль первой из чиновников сделала публичное признание о том, что власти Киева знали о заморозке и пытались скрыть этот факт", вводят в заблуждение.

Также дипломатка отметила, что журналист несколько манипулятивно представил информацию относительно визитов в Вашингтон и даже увольнения Зеркаль с должности заместительницы министра.

"Во время интервью было понятно, что у меня есть личные причины ухода из правительства. Я была четкой относительно этого вопроса как во время интервью, так и в электронных письмах перед публикацией статьи. Но написанное не отображало сути разговора", - подчеркнула она.

"Я впервые ощущаю необходимость написать редактору газеты, чтобы исправить то, что было написано. Я хочу попросить The New York Times напечатать исправленную версию интервью, которое я дала", - подытожила Елена Зеркаль.

Напомним, что 3 декабря NYT опубликовали материал с цитатами Зеркаль, в которых заявлялось, якобы Украина знала о заморозке военной помощи США еще в июле, а дипломатке запрещали публично говорить на эту тему.

Зеркаль резко раскритиковала публикацию, отметив, что она далеко от действительности.

Как известно, в августе Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В сентябре власти США сняли блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине, которая была введена для проверки использования данных средств.