Киносообщество призвало Гончарука срочно вмешаться в процесс назначения главы Госкино

Среди требований – увольнение "политически ангажированного господина Корниенко".

Киносообщество призвало Гончарука срочно вмешаться в процесс назначения главы Госкино
Фото: kmu.gov.ua

Украинское киносообщество опубликовало открытое письмо к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с назначением главы Госкино.

"Уважаемый господин премьер-министр, процедура назначения главы Госкино нуждается в вашем, к сожалению, немедленном внимании. Уже в течение трех месяцев работа Госкино остановлена, потому что предыдущий глава господин Ильенко ушел в отставку, а конкурс на назначение нового председателя сорвался из-за нарушения закона", - сказано в открытом письме.

Киносообщество подчеркнуло, что ситуация с назначением главы Госкино приобрела публичную огласку в Украине и за ее пределами и восстановить доверие к этому конкурсу в рамках имеющейся нормативной базы невозможно. Кроме того, представители киноиндустрии предложили несколько вариантов выхода из этой ситуации при участии премьера:

Уволить из Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Александра Корниенко;

Кабмин имеет все полномочия принять решение о повторном проведении собеседования Синькевич или оперативно изменить порядок проведения конкурса на должности госслужбы;

или же ввести право Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы провести собеседование повторно, по жалобе одного из кандидатов.

"Оба варианта предусматривают необходимость отмены повторно объявленного конкурса на главу Госкино, а также освобождение из комиссии политически ангажированного господина Корниенко", - сказано в сообщении киносообщества.

В самом письме представители киноиндустрии максимально кратко описали фактические обстоятельства ситуации, а также сделали их юридическую квалификацию.

Письмо подписали руководители и представители Украинской киноакадемии, ассоциации украинской киноиндустрии, ассоциации "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри Украинское", общественной организации творческого объединения "Вавилон 13", общественной организации "Современное Украинское Кино", а также адвокатского объединения Axon Partners.

Напомним, Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госкино. Ранее был первый конкурс, но комиссия отклонила всех кандидатов, в том числе и Юлию Сенкевич (генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля).

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко назвал весь процесс избрания нового руководителя агентства абсурдом.

Представители украинской киноиндустрии просили признать Синькевич победителем конкурса, но в Кабмине отказались прислушаться к их мнению.

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