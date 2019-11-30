Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов

Никаких доказательств Болсонару не предоставил.

Президент Бразилии обвинил Леонардо ди Каприо в поджоге амазонских лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару в течение одного дня дважды обвинил голливудского актера Леонардо ди Каприо в том, что он якобы способствовал лесным пожарам в Амазонии.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Сначала Болсонару заявил о вине актера в пожарах во время прямой трансляции в Facebook.

"Леонардо ди Каприо, черт побери, ты прилагаешь руку в поджоге Амазонии", - сказал он, обвинив актера в участии в международной "кампании против Бразилии".

Через день он сказал в интервью журналистам: "Этот Леонардо ди Каприо - крутой казак, да? Дает деньги, чтобы Амазонию поджигали".

Оба раза Болсонару не предоставил никаких доказательств того, что голливудский актер способствовал лесным пожарам в Бразилии.

Накануне полиция задержала и через два дня отпустила четырех пожарных, участвующих в ликвидации пожаров в Амазонии. Их обвинили в поджигании лесов для якобы увеличение финансирования международной неправительственной организации, занимающейся преодолением амазонских пожаров.

Жаир Болсонару был избран президентом Бразилии в октябре 2018 года. Его характеризуют как праворадикального популиста.

В 2019 году в лесах Амазонии произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество за 7 лет наблюдения. Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.

Власти Бразилии отказались от 18 млн евро помощи от стран "Большой семерки" для тушение лесных пожаров в Амазонии.

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