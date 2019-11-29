Замначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арест

Прокуратура просил арест с залогом 57 млн грн.

Замначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арест
Фото: facebook.com/TupalskiySergei

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни Сергею Тупальскому, которого задержали по так называемому "делу Альперина".

Его отправили под ночной домашний арест, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру.

Сторона обвинения просила об аресте с альтернативой внесения залога в 57 млн грн и поэтому намерена обжаловать избранную меру пресечения.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. На следующий день задержали и самого Альперина.

27 ноября им сообщили о подозрении ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.

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