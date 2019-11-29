Суд продлил арест Пашинского

Бывшего народного депутата оставили в СИЗО еще на два месяца.

Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому до 29 января.

Решение объявил судья Алексей Соколов в пятницу, 29 ноября.

Сторона обвинения просила продлить срок содержания под стражей до 4 февраля 2020 года, ссылаясь на то, что по мнению следствия, существуют риски влияния Пашинским на расследование, в том числе на свидетелей. Прокуроры считают, что на свободе бывший депутат может вынудить свидетелей изменить показания.

Фото: Макс Левин

Кроме того, по словам прокурора, в деле нужно провести еще много следственных действий.

Сторона обвинения приобщила к ходатайству протокол допроса свидетеля - Татьяны Блыстив, которая была помощницей Пашинского с 2006 по 2014 год. По словам прокурора, она рассказала о том, что Пашинский говорил со своими адвокатами о необходимости закрытия производства и выделения производства в отношении Химикуса.

Фото: Макс Левин

Также Блыстив, по словам прокурора, сказала, что между ней и Пашинским были конфликты по рабочим вопросам и один из них закончился угрозами в ее сторону. Она обращалась в правоохранительные органы, а впоследствии ее, как она считает, незаконно уволили.

Адвокаты Пашинского в свою очередь указали, что Блыстив является подозреваемой по другому делу о хищении в особо крупных размерах и у нее может быть интерес в даче показаний против бывшего начальника.

Фото: Макс Левин

Адвокат Андрей Федур отметил, что считает подозрение необоснованным и заметил, что его подзащитный ни разу не отказывался от участия в следственных действиях, не влиял на свидетелей и не уничтожал улики. Поэтому он просил освободить Пашинского из-под стражи на поруки. Соответствующие заявления написали восемь бывших и нынешних народных депутатов.

Судья отказал в этом ходатайстве.

Фото: Макс Левин

Адвокат отметил, что в материалах дела также есть допрос свидетеля Олийныка. Тот рассказал, что во время инцидента Пашинский выходил из автомобиля медленно и без оружия, и опроверг версию следствия об умышленном нанесении телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу.

Федур добавил, что после ареста Пашинского к Олийныку приезжали два человека на BMW серого цвета. По его словам, они угрозами приказали Олейнику дать показания не в пользу Пашинского. По мнению Федура, это были работники Государственного бюро расследований. По данному факту расследование не проводится.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Прокурор ответила, что Олийнык пять раз давал показания и постоянно их меняет. Писать заявление о получении угроз Олийнык писать отказался.

В ходе судебного заседания Пашинский сообщил, что в течение двух месяцев пребывания в СИЗО его допросили один раз. Других следственных действий не было.

Напомним, что Пашинский с 7 октября находится под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).