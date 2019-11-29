Квасьневский: сын Байдена в Burisma никогда не пользовался именем отца

Байдена-младшего взяли в компанию, потому что так уcтроен мир бизнеса.

Квасьневский: сын Байдена в Burisma никогда не пользовался именем отца
Александр Квасьневский
Фото: apnews.com

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который входит в состав наблюдательного совета Украинской компании Burisma, сообщил, что сына Джо Байдена Хантера взяли туда из-за имени отца, ведь так устроен мир бизнеса. Несмотря на это, Байден-младший выл активным членом совета и никогда использовал имя своего отца.

Об этом Квасьневский рассказал в интервью агентству Associated Press.

«Я понимаю, что меня просят присоединиться к определенному проекту не просто потому, что я такой хороший, а потому, что я Квасьневский и являюсь бывшим президентом Польши. И все это взаимосвязано. Если у тебя нет имени - ты никто. Быть Байденом - не плохо. Это хорошее имя», - отметил Квасьневский.

Политик также отметил, что Хантер Байден никогда не пользовался должностью своего отца в своей работе и не упоминал его. Зато Хантер привнес американский взгляд и новые практики в деятельность компании, поскольку США является мировым лидером в газодобыче.

Квасьневский также вспомнил, что после избрания кандидатуры Байдена-младшего, они созванивались по телефону и поднимали тем того, что одна из задач Burisma - лишение Украины энергетической зависимости от РФ.

На сегодня компания производит 25-30% газа на украинском рынке и, по словам Квасьневского, Украина по-настоящему становится менее зависимой от РФ.

Напомним, Украина стала одним из факторов в предвыборной кампании в США, в которой одним из главных конкурентов действующего президента Дональда Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Злочевский.

Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды в 2010-2012 годах. В 2014 году он выехал из Украины после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск. В феврале 2018 года он вернулся в страну после снятия с розыска.

В декабре 2015 года сообщалось, что генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

25 сентября 2019 года в США заявили о начале процедуры импичмента президента Трампа.

По утверждению демократов, Трамп в обмен на разморозку военной помощи Украины, требовал от Зеленского провести расследование против Burisma. Его действия могут расцениваться как «очернение» политической карьеры его оппонента Джозефа Байдена на грядущих президентских выборах 2020 года.

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