ГБР задержало чиновников исправительных колоний за сбыт продуктов для осужденных

Задокументировано хищение и продажа продуктов на сумму свыше 500 тысяч гривен.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали двух замов руководителей исправительных колоний в Харькоской области во время сбыта продуктов питания приобретенных для осужденных. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Фото: ГБР
Фото: ГБР

По предварительной информации чиновники списывали продукты питания для осужденных, закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова.

За два месяца противоправной деятельности, задокументировано хищение и продажа продуктов на сумму свыше 500 тысяч гривен.При попытке выезда двух микроавтобусов с продуктами из колоний двух микроавтобусов, правоохранители изъяли около трех тонн замороженного мяса и рыбы.

Фото: ГБР

На данный момент задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364) УК Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее ГБР поймало работников СБУ на взятках за обещания не давать ход некоторым делам. Работники Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен.

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