ГБР задержало чиновников исправительных колоний за сбыт продуктов для осужденных

Задокументировано хищение и продажа продуктов на сумму свыше 500 тысяч гривен.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали двух замов руководителей исправительных колоний в Харькоской области во время сбыта продуктов питания приобретенных для осужденных. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

По предварительной информации чиновники списывали продукты питания для осужденных, закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова.

За два месяца противоправной деятельности, задокументировано хищение и продажа продуктов на сумму свыше 500 тысяч гривен.При попытке выезда двух микроавтобусов с продуктами из колоний двух микроавтобусов, правоохранители изъяли около трех тонн замороженного мяса и рыбы.

Фото: ГБР

На данный момент задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364) УК Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.