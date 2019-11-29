Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса".

Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу
Фото: Макс Левин

Возобновление закрытого уголовного дела в отношении Сергея Пашинского произошло по политическим мотивам. Об этом заявил бывший прокурор Генеральной прокуратуры, расследовавший данное дело, Виталий Мартыненко в эфире телеканала "Прямой".

Комментируя меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей, он отметил, что народный депутат всегда являлся на все вызовы.

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса и участвовал во всех следственных действиях", - сообщил он.

"Зато другая сторона со своим адвокатом пытались нарушать нормы УПК и игнорировать вызовы", - добавил экс-сотрудник ГПУ.

Мартыненко также подчеркнул, что для задержания лица существует исчерпывающий перечень оснований, и Пашинский не подпадает ни под одну из них.

"Суд при рассмотрении дела об избрании меры пресечения должен обратить на это внимание, но почему-то не сделал этого, нарушив нормы закона", - сказал он.

Следователь отметил, что на сегодняшний день работники Государственного бюро расследований не установили никаких фактов, свидетельствующих о том, что Сергей Пашинский превысил пределы необходимой самообороны.

"Следствием было установлено правомерность применения оружия Пашинский во время инцидента 31 декабря 2016", - подчеркнул Мартыненко.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Жертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилованияЖертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилования
Экс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника ЕвромайданаЭкс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника Евромайдана
Блок рекламы


Похожие новости
Суд продлил арест ПашинскогоСуд продлил арест Пашинского
Рябошапка стал старшим группы прокуроров по делу ПашинскогоРябошапка стал старшим группы прокуроров по делу Пашинского
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на МальдивыТруба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Обвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепыОбвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепы
Задержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесеньюЗадержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесенью
Семерым таможенникам объявили о подозрении по "делу Альперина"Семерым таможенникам объявили о подозрении по "делу Альперина"
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖБывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
РФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокатРФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокат
На Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленныхНа Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных
Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"
Последние новости
Подгружаем последние новости