Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство
Яросав Годунок

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт за хулиганство по отношению секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого ранее Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с официальной встречи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - отметила прокуратура.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Такие действия наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Годунка будут судить за избиение активиста, на которого он напал 29 августа в здании горсовета. Годунок схватил его за шею и начал его избивать. После этого мужчина упал, а чиновник сел на него и продолжил избиение. После этого он покинул место события.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Жертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилованияЖертва нардепа Иванисова рассказала подробности изнасилования
Экс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника ЕвромайданаЭкс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника Евромайдана
Блок рекламы


Похожие новости
Рада рассмотрит правку по делам Майдана в первую очередь, - ЗеленскийРада рассмотрит правку по делам Майдана в первую очередь, - Зеленский
Зеленский подписал закон об изменении воинских званийЗеленский подписал закон об изменении воинских званий
Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
Минэнерго назвало причины увольнения президента "Энергоатома"Минэнерго назвало причины увольнения президента "Энергоатома"
Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингомМендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом
Садовый и прокуратура будут обжаловать избранную ему меру пресеченияСадовый и прокуратура будут обжаловать избранную ему меру пресечения
Зеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в ПарижеЗеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в Париже
Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в УкраинеЗеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судилиВ "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Последние новости
Подгружаем последние новости