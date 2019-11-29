Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

На литургии Пловдивского митрополита впервые помянули имя Епифания.

На литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви, впервые помянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Об этом пишет профильное издание "Церквариум" со ссылкой на Лангадскую митрополию Элладской церкви.

Это произошло 27 ноября во время богослужения на честь святого Дамаскина Студита в греческом городе Лангада. Ее возглавил болгарский гость - митрополит Пловдивский Николай.

Во время пребывания митрополита в алтаре греческий диакон зачитал диптих Элладской церкви, в котором поименно называются все предстоятели поместных церквей, включая митрополита Киевского Епифания.

Митрополит Николай является известным сторонником ПЦУ, который неоднократно публично дискутировал с русофилами в синоде Болгарской церкви, в частности с митрополитом Видинским Даниилом.

Напомним, поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира. Пока что ее признали три церкви - Константинопольская, Элладская и Александрийская.