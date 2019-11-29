Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом

Свой пост пресс-секретарь Владимира Зеленского опубликовала в Instagram.

Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом
Владимир Зеленский и Юлия Мендель
Фото: Деловая столица

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала свою фотографию с подписью "платье для латвийской командировки", при этом поставив геолокацию в Вильнюсе - столицы Литвы. Этот пост она обнародовала в Instagram.

Позднее к подписи под фото она добавила, что ее "троллинг не удался", и изменила "латвийскую" на "литовскую", пишут "Українські новини".

"Ладно, признаюсь, за пребывание на должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду", - написала она.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Напомним, что во время июльского визита президента Владимира Зеленского в Канаду его пресс-служба опубликовала новость, в которой назвала столицей Торонто, а не Оттаву.

В октябре на странице Офиса президента в Facebook, где с официальным визитом находится Владимир Зеленский, Латвию назвали Литвой. Спустя почти 20 минут запись поправили, опубликовав название страны правильно.

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