Витренко о "Северном потоке-2": Германия способствует экономическому удушению Украины

"Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики".

?Витренко о "Северном потоке-2": Германия способствует экономическому удушению Украины
Фото: facebook/Новое Время

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что своим участием в роSSийском проекте "Северный поток - 2" Германия способствует экономическому удушению Украины и создает угрозы для стабильности поставок газа в Восточной Европе.

Об этом он сказал в интервью DW, отвечая на вопрос о том, что Германия отбирает у Украины роль главного транзитера роSSийского газа в Европу.

"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще", - сказал Витренко.

"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины. Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе", - сказал топ-менеджер "Нафтогаза".

Он считает, что Герания как один из лидеров Евросоюза должна бы это понимать.

Напомним, раньше Витренко заявил, что потеря роSSийского транзита может привести к падению ВПП Украины на 0,7%.

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