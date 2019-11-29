В Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пояснил, как будет проходить электронная перепись населения.

В фейсбуке Дубилета говорится, что традиционная перепись с привлечением десятков тысяч интервьюеров - непозволительная роскошь для Украины, а базовая информация о жителях государства нужна уже здесь и сейчас.

Поэтому было принято решение проводить перепись при помощи электронных средств по следующему алгоритму:

У мобильных операторов собирают данные о количестве пользователей и их расположении. Из реестров собирают данные о детях и пенсионеров (у этих групп меньше мобильных телефонов). Проводятся "калибрующие" соцопросы, уточняется количество сим-карт на одного человека в разных группах. Собранные данные вставляются в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - написал Дубилет.

Он признал, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но Дубилет считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

"Можно проводить социологические опросы, работа с электронными реестрами или найти другие необычные источники. Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов ПриватБанка", - считает Дубилет.

Он рассчитывает, что данные электронной переписи будут обнародованы уже в этом году.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В бюджет сначала заложили 3,4 млрд гривен, но потом сумму снизили до 1,1 млрд гривен.