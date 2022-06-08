"Это создает опасный прецедент": в россии придумали схему, как продавать украденное украинское зерно

путин, украинское зерно

РоSSия продает Турции украденное украинское зерно, выдавая его за свое.

В россии придумали хитрую схему, как продавать украденное в Украине зерно в Турцию, при этом выдавая его за свое. Так, сначала продукцию вывозят из оккупированных территорий в рф, а затем отправляют на продажу по поддельным документам, выдавая за свое. Об этом в интервью Укринформ рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в роSSийские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, словно это роSSийское зерно. Если бы оно заходило по документам из Севастополя или Херсона, никто бы его не принимал. Поскольку делают вид, что завозят из Краснодара или НовороSSийска, то для турецких органов нарушения нет. Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия рф прекратить", — рассказал Боднар.

оккупанты, зерно, грузовики, техника

Также он добавил, что украинская власть документирует каждую кражу зерна, которую совершает россия. Кроме того, по словам посла, официальная власть Украины направила в Турцию письмо со списком судов, которые россия использует для нелегального экспорта сворованной продукции. В Анкаре пообещали принять это во внимание и разобраться в ситуации.

порт, зерно, оккупанты


Галина Струс, politeka.net





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