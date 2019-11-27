Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ

Райнин был с партией, еще работая в АП.

Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Игорь Райнин
Фото: Олег Петрасюк

Игорь Райнин, бывший глава Администрации президента Петра Порошенко, оказался членом пророSSийской партии ОПЗЖ и в среду возглавил ее харьковскую ячейку.

Об этом пишет местное издание Kharkiv Today.

27 ноября на представление Райнина приехал один из руководителей ОПЗЖ Юрий Бойко.

Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с ОПЗЖ давно, но раньше этого нельзя было говорить.

"[Представляю] моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", - сказал Бойко.

Против Райнина как главы харьковской региональной организации ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались.

Напомним, что Райнин возглавлял Администрацию президента с августа 2016 года до последнего дня работы Петра Порошенко президентом.

До этого он больше года возглавлял Харьковскую ОГА.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-глава НАПК пошла под судЭкс-глава НАПК пошла под суд
Порошенко встретился с заместительницей премьера Канады ФриландПорошенко встретился с заместительницей премьера Канады Фриланд
Порошенко встретился в Канаде с инициатором украинско-канадских военных ученийПорошенко встретился в Канаде с инициатором украинско-канадских военных учений
Порошенко рассказал о своих встречах с ДжулианиПорошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
Порошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь УкраинеПорошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь Украине
Замглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем местеЗамглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем месте
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчикомБывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Туск о деле Порошенко: использование правосудия против политических оппонентов - трагедия для всей страныТуск о деле Порошенко: использование правосудия против политических оппонентов - трагедия для всей страны
Порошенко встретился с Ангелой МеркельПорошенко встретился с Ангелой Меркель
ГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует ПорошенкоГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости