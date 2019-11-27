Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В случае одобрения законопроекта Верховной Радой электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников - физлиц предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.

В то же время министр социальной политики Юлия Соколовская в фейсбуке отметила, что законопроект допускает при желании возможность продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге.

"О любителях трудовых книжек мы тоже позаботились. Если для вас ведения книги работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге. Но если вы не можете дождаться цифрового формата, то вас никто не заставит ее вести", - написала Соколовская.

Напомним, что с 2000 года данные о трудовом стаже вносятся в электронные реестре.