В Страсбурге утвердили новый состав Еврокомиссии

Он будет работать до 2024 года.

В Страсбурге утвердили новый состав Еврокомиссии
Фото: twitter.com/eu_commission

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 декабря. Главенствовать будет Урсула фон дер Ляйен из Германии, говорится на портале Euobserver.

За утверждение этого состава на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член Европарламента при минимально необходимых 375. Против проголосовали 157 евродепутатов, еще 89 воздержались. В частности, не голосовали представители партии зеленых, отметив, что хотели бы, чтобы комиссия была более амбициозной относительно климатической политики.

Помимо президента Еврокомисии фон дер Ляйен, в ее состав вошли Жозеп Боррелль (Испания), Дидье Рейндерс (Бельгия), Ютта Урпилайнен (Финляндия), Фил Хоган (Ирландия), Хелена Далли (Мальта), Марос Сефкович (Словакия), Франс Тиммерманс (Нидерланды), Дубравка Шуйца (Хорватия), Мария Габриель (Болгария), Тьери Бретон (Франция), Паоло Джентилони, Януш Войцеховский (Польша), Янез Ленарчич (Словения), Маргрет Вестагер (Дания), Вера Журова (Чехия), Стелла Кириакидес (Кипр), Маргаритис Шинас (Греция), Виргиниюс Синкявичюс (Литва), Элиза Феррейра (Португалия), Ильва Йоханссон (Швеция), Валдис Домбровскис (Латвия), Йоханнес Хан (Австрия), Кадри Симсон (Эстония), Оливер Вархели (Венгрия), Николас Шмит (Люксембург), Адина Валеан (Румыния).

European Parliament elects the new Commission by 461 in favour, 157 against & 89 abstentions pic.twitter.com/XYbIqPoZXc

— EP PressService (@EuroParlPress) November 27, 2019

Работать в таком составе Еврокомиссия будет до 2024 года, затем вновь состоится голосование. По словам Урсулы фон дер Ляйен, среди приоритетов комиссаров будет зеленая энергетика, диджитализация, культура и образование.

Напомним, 16 июля Европарламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Она стала первой женщиной на этой должности.



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