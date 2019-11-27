Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече

"Мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам".

Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Владимира Зеленского не идти на невыгодные уступки на предстоящей нормандской встрече 9 декабря.

Об этом он сказал на совместном брифинге в рамках официального визита президента Украины в Литву.

"Мы надеемся, что скоро состоится встреча нормандской четверки, и желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут облегчить шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят вам, Украине, говорить на равных с вашими оппонентами", - сказал он.

Науседа также сказал, что европейские санкции против РФ должны сохраняться.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к разумному компромиссу на предстоящем парижском саммите "нормандской четверки".

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