РФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокат

В отношении военных моряков следственные действия не запланированы.

РФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокат
Фото: УП

В РФ на два месяца продлили срок предварительного расследования по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом на фейсбуке сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

Расследование продлили из-за необходимости проведения ряда следственных действий.

«Начальник Следственного управления ФСБ РоSSии генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года»,- написал Полозов.

По его словам, следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников, кроме того, планируется допросить какого-то свидетеля, какого именно – не известно.

После этого обвиняемым и защите сообщат о завершении следственных действий и предоставят материалы дела для дальнейшего ознакомления.

«В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», - добавил Полозов.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

21 ноября в Гааге начались первые слушания "морского дела" относительно захвата украинских кораблей.

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