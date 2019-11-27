Члена общественного совета при КГГА поймали на взятке

За взятку в 10 тыс. долларов подозреваемые обещали посодействовать в получении разрешения на парковку, но на самом деле они не собирались ничего "решать".

Правоохранители разоблачили члена общественного совета при КГГА и его сообщника в мошенническом завладении деньгами коммерческого предприятия за содействие в получении земельного участка под парковку. Об этом на фейсбуке сообщает прокуратура Киева .

Фото: Прокуратура міста КиєваФБ

По версии следствия, подозреваемые за 10 тыс. долларов пообещали представителю предприятия посодействовать через своих коллег в КГГА в получении разрешительных документов на размещение парковочной площадки в Святошинском районе столицы.

Фото: Прокуратура міста КиєваФБ

Фото: Прокуратура міста КиєваФБ

На самом деле, реальной возможности и намерений посодействовать в решении этого вопроса указанные лица не имели, со служебными лицами КГГА по этому поводу они не контактировали.

Члена общественного совета вместе с сообщником задержали после получения второй части взятки размером в 9 тыс. долларов.

Пресс-служба СБУ указала, что задержанный - глава комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности общественного совета при КГГА. Согласно данным официального сайта горадминистрации, эту должность занимает Петр Шарафетдинов из общественной организации "Ассоциация татарских и башкирских промышленников и предпринимателей Украины".

Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.