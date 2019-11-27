"Батькивщина" призвала прекратить травлю судей, которые действуют в интересах граждан

Судья Аблов известен тем, что решился стать на защиту Конституции и интересов украинцев.

"Батькивщина" призвала прекратить травлю судей, которые действуют в интересах граждан
Фото: mail.ru

Судьи должны нести ответственность за реальные нарушения, а не за принятие законных решений в интересах людей.

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина" по поводу ситуации, которая разворачивается вокруг судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова.

На прошлой неделе Высший совет правосудия безосновательно отложил рассмотрение жалобы судьи на представление о его увольнении.

"Судья Аблов известен тем, что решился стать на защиту Конституции и интересов украинцев: по иску Юлии Тимошенко признал безосновательной и необоснованной цену на газ, отменив незаконное постановление Кабинета Министров о ее повышении. Это решение разозлило тогдашнего президента Петра Порошенко и его окружение. Президентские ставленники в Высшем совете правосудия инициировали увольнение Евгения Аблова с должности судьи", - напомнили в "Батькивщине".

В партии констатируют, что и после смены власти ничего не изменилось: "Президент Владимир Зеленский так же не хочет снижать тарифы и направлять газ отечественной добычи на нужды украинцев. И так же продолжает травлю людей, которые имеют смелость защищать интересы граждан. В конце концов, практически ничего не изменилось и в самой судебной системе, поэтому и сегодня судью Аблова преследуют все те же ставленники предыдущей власти".

"Батькивщина" требует остановить безобразие властей. В партии убеждены, что дело судьи должно быть рассмотрено беспристрастно и на основании закона, а не чьих-то личных прихотей.

"Решение, принятое в интересах народа, надо выполнять. А Высший совет правосудия в действующем составе - расформировать. Судей должен избирать народ, который и должен выражать недоверие тому или иному чиновнику за незаконные действия или решения", - отметили в заявлении.

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