Бывший запорожский губернатор Брыль пошел под суд
Его обвиняют в недекларировании имущества.
Обвинительный акт против бывшего председателя Запорожской обладминистрации Константина Брыля, которого подозревают в декларировании недостоверных данных, передан в Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Его не арестовывали, суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.
Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.
Напомним, Константин Брыль с 25 сентября 2015 года работал первым зампредседателя ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.
22 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил его председателем Запорожской ОГА.
Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.11.2019 20:13