Бывший запорожский губернатор Брыль пошел под суд

Его обвиняют в недекларировании имущества.

Бывший запорожский губернатор Брыль пошел под суд
Фото: facebook.com/Константин Брыль

Обвинительный акт против бывшего председателя Запорожской обладминистрации Константина Брыля, которого подозревают в декларировании недостоверных данных, передан в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Его не арестовывали, суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Напомним, Константин Брыль с 25 сентября 2015 года работал первым зампредседателя ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.

22 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил его председателем Запорожской ОГА.

Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.

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