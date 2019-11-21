Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ

Новый президент продолжил курс на сворачивание участия Украины в СНГ.

?Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
Фото: tsn.ua

Президент Владимир Зеленский 18 ноября подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Договор был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

Порошенко говорил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и ЧехииЗеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльностьЗеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность
Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммитаЗеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИЗеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ
Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на ДонбассеЗеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе
Экс-нардеп Онищенко в декабре должен вернуться в Украину, - СытникЭкс-нардеп Онищенко в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник
Задержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в УкраинуЗадержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в Украину
Зеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупцииЗеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Последние новости
Подгружаем последние новости