Испанское дело Фирташа развалилось в суде

По словам судьи, содержание материалов расследования основано на подозрениях и не включает в себя веских доводов.

После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о прекращении уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на статью испанского издания El Espanol, цитируя также одного из судей по делу Игнасио Санчеса.

"Содержание материалов расследования до настоящего момента основано исключительно на подозрениях и не включает в себя веских доводов, указывающих на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья Игнасио Санчес в комментарии El Espanol.

Издание сообщает, что адвокаты Дмитрия Фирташа требовали закрыть дело против него в Испании , ссылаясь на обоснование отказа в экстрадиции, содержащееся в решениях австрийских судов.

El Espanol напоминает, что Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 года потребовала вынесения постановления об аресте и выдаче Дмитрия Фирташа, живущего в Вене. Запрос испанских прокуроров был отклонен в августе 2017 года австрийским судом.

Газета сообщает, что в этом обосновании указывается, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании , лишь повторял обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" за структурой, якобы созданной в Испании для отмывания средств организованной преступности.

"Защита подчеркивала, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основывался на "абстрактных утверждениях" и не содержал каких-либо подробностей", - сообщает El Espanol.

"Как заключили австрийские суды, испанские власти не в состоянии предоставить структурированные, точные и четкие описания преступных действий, приписываемых Фирташу, включая информацию о времени совершения вменяемых ему преступлений и об их обстоятельствах", - говорится в доводах защиты Дмитрия Фирташа, которые были рассмотрены Следственным судом Барселоны.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США , выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в желании с помощью подкупа повлиять на власти в Индии для получения разрешения на добычу титанового сырья для последующей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Дмитрия Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным. В 2017 году апелляционная инстанция - Высший земельный суд Вены - принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США , а Верховный суд Австрии в июне 2019 года оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиция бизнесмена в США приостановлена из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами в деле.