Гончарук анонсировал увольнение руководителей "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины примет решение о смене руководства "Укрзализныци" из-за жалоб работников предприятия на коррупцию. Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он пояснил, что многие сотрудники украинской железной дороги жалуются на то, что менеджмент компании "заботится о своих карманах, а не о том, как идут дела в "Укрзализныце". Премьер подчеркнул, что на недавнем митинге железнодорожников, который прошел в Киеве , люди в основном протестовали из-за коррупции.

"На плакатах были перечеркнуты отдельные начальники [директор "Укрзализныци" Евгений Кравцов]. Главная претензия к ним - коррупция, к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, крадут почти на всем. Конца и края не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, потому что продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что отдельные чиновники и диспетчеры отправляют вагоны не туда, где нужнее, а туда, где им выгоднее и где им заплатили.

"Это нужно прекратить", - подытожил Гончарук.

Напомним, 10 января 2019 Кабинет министров назначил исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова постоянным руководителем компании. До него с апреля 2016 компанию возглавлял бывший глава польской железной дороги Войцех Бальчун.