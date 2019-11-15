Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" отказали в визе США

В посольстве сказали, что ее документы уже подавались раннее.

Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" отказали в визе США
Фото: #facebook#.com/anna.filimonova.10

Владелице титула "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасии Субботе отказали в визе США, где 8 декабря девушка должна была представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Анастасия должна была прийти в американское посольство 12 ноября, но из-за сбоя в компьютерной системе ей предложили прийти через два дня. Как сообщила на своей странице в Facebook директор конкурса "Мисс Вселенная" в Украине Анна Филимонова, девушка предоставила посольству все документы, в том числе и письма-подтверждения от оргкомитетов американского и украинского конкурсов, а также справку о наличии средств из банка.

"Сотрудник посольства США, который общался с ней, спросил о цели получения визы. Анастасия, которая свободно владеет английским языком, подробно ответила на его запросы и передала официальные документы. Просмотрев их, он сказал, что такие документы подавали уже не впервые. Она попросила поискать официальную информацию в интернете. Посмотрев в компьютер, он без каких-либо комментариев выдал документ об отказе", - рассказала Анна Филимонова.

Она добавила, что все предыдущие 13 украинок-участниц конкурса "Мисс Вселенная" были хорошо подготовлены, с достойной репутацией, а в разные годы получали титулы первой, второй и третьей вице-мисс Вселенная.

"Они никогда не имели проблем с нарушением дисциплины, а тем более законов, в том числе и на территории США", - отметила Филимонова.

Напомним, в мае 2019 США отказали в визе на тот момент главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.



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