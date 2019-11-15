Украинский политзаключенный Шумков прекратил голодовку в росийской колонии

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в РоSSии приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", прекратил голодовку, которую он начал 14 октября.

Об этом сообщила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Пленник Кремля Александр Шумков прекратил голодовку из-за угрозы принудительного питания. Администрация роSSийской колонии отказывает украинцу в проведении медицинского обследования, хотя его состояние здоровья значительно ухудшилось. Шумков держал голодовку с 14 октября", - написала она в твиттере .

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РФ 6 сентября 2017 года.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд РоSSии запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к четырем годам общего режима.

23 мая 2018 года он уже объявлял голодовку в честь дня Героев Украины и в поддержку всех политических заключенных.