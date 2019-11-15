Украинский политзаключенный Шумков прекратил голодовку в росийской колонии

Администрация колонии отказывает украинцу в проведении медицинского обследования.

Украинский политзаключенный Шумков прекратил голодовку в росийской колонии
Александр Шумков
Фото: Громадське

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в РоSSии приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", прекратил голодовку, которую он начал 14 октября.

Об этом сообщила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Пленник Кремля Александр Шумков прекратил голодовку из-за угрозы принудительного питания. Администрация роSSийской колонии отказывает украинцу в проведении медицинского обследования, хотя его состояние здоровья значительно ухудшилось. Шумков держал голодовку с 14 октября", - написала она в твиттере.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РФ 6 сентября 2017 года.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд РоSSии запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к четырем годам общего режима.

23 мая 2018 года он уже объявлял голодовку в честь дня Героев Украины и в поддержку всех политических заключенных.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв ГолодомораУкраинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора
Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом МазуромУкраинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром
Украинский экс-дипломат, продвигавший теорию о вмешательстве Киева в американские выборы, встречался с конгрессменом НунесомУкраинский экс-дипломат, продвигавший теорию о вмешательстве Киева в американские выборы, встречался с конгрессменом Нунесом
К защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокатК защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокат
Объявивший голодовку политзаключенный Шумков попал в больницуОбъявивший голодовку политзаключенный Шумков попал в больницу
Политзаключенного майдановца Коломийца в роSSийской колонии посетил украинский консулПолитзаключенного майдановца Коломийца в роSSийской колонии посетил украинский консул
Украинский военный получил ранение после подрыва на замаскированном взрывном устройстве на ДонбассеУкраинский военный получил ранение после подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе
Гладковский объявил голодовкуГладковский объявил голодовку
Политзаключенный в РФ Шумков объявил голодовкуПолитзаключенный в РФ Шумков объявил голодовку
От полученных на Донбассе ранений погиб украинский военный Вячеслав КубракОт полученных на Донбассе ранений погиб украинский военный Вячеслав Кубрак
Последние новости
Подгружаем последние новости