Референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением не будет, - Разумков

Сейчас провести референдум невозможно из-за отсутствия соответствующего законодательства.

Референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением не будет, - Разумков
Фото: Макс Левин

Референдум о продаже земли иностранцам проведут после принятия законопроекта.

Об этом в эфире канала «1 + 1» рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, сначала парламент проголосует во втором чтении за открытие рынка земли только для граждан Украины.

«Рынок земли будет открываться для физических лиц и юридических лиц, владельцами которых являются граждане Украины. Референдум состоится, и только тогда, когда украинское общество определится, что оно готово продавать землю иностранцам и предоставить корпоративные права, тогда рынок будет открыт и для иностранцев", - пояснил Разумков.

По его словам, сейчас невозможно провести референдум из-за отсутствия соответствующего законодательства.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сейчас разрабатывает пакет законопроектов о народовластии, добавил Разумков.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных). Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

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