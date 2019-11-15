Мазур уже вернулся к работе в Офис омбудсмена

Активист и ветеран АТО Игорь Мазур вернулся к работе в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом на фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств. В частности, работе Украинского бюро Интерпола", - отметила Денисова.

Она также добавила, что по поручению Арсена Авакова еще вечером в день задержания был направлен пакет документов, прямо свидетельствовавших о злоупотреблении РФ своим правом обращения в Интерпол.

Кроме того, омбудсмен поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура.

Напомним, Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Мазура задержали по запросу РоSSии на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняла украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько роSSийских военнослужащих.