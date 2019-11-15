Следственная экспертиза в "деле бронежилетов" проводилась не по ДСТУ

Класс защиты должен оцениваться в комплексе, а не каждый элемент отдельно.

Следственная экспертиза в "деле бронежилетов" проводилась не по ДСТУ
Фото: Сергей Нужненко

Следственная экспертиза в "деле бронежилетов" проводилась не по государственному стандарту ДСТУ В 4103-2002, согласно которому класс баллистической защиты оценивается в комплексе, а не каждый элемент отдельно.

Об этом пишет "Милитарный портал" со ссылкой на судебное разбирательство в Печерском районном суде Киева, где избирали меру пресечения одному из подозреваемых Василию Саковцу.

Бронежилет "Корсар-М3М-1-4" имеет дифференцированный уровень защиты от 1 до 4. Пулю калибром 7,62х54 мм должно сдерживать жесткая бронепластина, тогда как остальные части бронежилета отвечает 1 уровню защиты и оснащены мягким баллистическим пакетом.

На видео, которое раньше опубликовал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, демонстрировалось попадание в переднюю часть бронежилета. Она выглядела слишком гибкой: на 14-й секунде видно, что чехол сгибается от своего веса, а на 16-й - что он складывается почти перпендикулярно.

Фото: mil.in.ua

Фото: mil.in.ua

Также во время заседания прозвучала информация, что согласно протоколов вес бронежилета на испытаниях составляла 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета "Темп-М3М" составляет около 14 кг.

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