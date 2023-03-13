З Москви дано наказ - не відступати: українців розгнівала відмова УПЦ МП виселятися з Лаври

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не планують виселятися із Києво-Печерської Лаври, на території якої раніше знайшли незаконні споруди, інформує Апостроф .

Про це у своєму відеозверненні 13 березня заявив намісник Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь).

"Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, бо зараз є закони, які на боці людини. Нам загрожувати, що з нами розправляться, — це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так старанно, щоб Господь показав чудо, але, мабуть, все ж таки нас змусять... Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, як тут. Ніхто не зможе відірвати від любові божої", — заявив він, додавши, що їм не надали законних підстав для виселення.

Українці активно коментують відмову ченців УПЦ МП виселяться. Зокрема, їм запропонували відправлятися до Москви і там продовжувати свою діяльність. Також українці припустили, що ченці отримали з Москви прямий указ не відступати, тому боротимуться до кінця. Користувачі згадали і вірусне відео з кримчанкою, написавши в коментарі "так все по-домашньому було"...

Нагадаємо, раніше в соціальних мережах також показали, як Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь під час богослужіння залякував свою паству "апокаліпсисом" та "людьми у священицьких рясах", які мають почати оскверняти храми після того, як священиків московського патріархату виженуть із Лаври.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" розповідав про те, як подолати московський патріархат в Україні.