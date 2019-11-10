Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко

Глава партии по уставу избирается на 4 года.

Фото: Макс Требухов

Новым лидером партии "Слуга народа" в воскресенье, 10 ноября, стал народный депутат Александр Корниенко.

Как сообщает корреспондент LB.ua, он был единственным кандидатом, которого выдвинули на этот пост в ходе съезда, который проходит в концертно-выставочном центре "Парковый".

Перед голосованием Корниенко обратился к делегатам съезда.

"Мы осуществили электоральную революцию вместе с президентом Зеленским. И это тоже заслуга партии... Но нам нужно двигаться дальше и перед нами стоят серьезные вызовы... На кону - судьба страны... Потеряем ли мы этот исторический шанс - зависит от нас... Власть - это не депозит, который приносит дивиденды, власть - это кредит, по которому мы ежедневно должны платить большие проценты", - заявил он.

Фото: Макс Требухов

Корниенко отметил, что для него на посту главы партии приоритетом станет завершение партийного строительства, создание эффективных партийных связей для принятия решений, а также "перезагрузка власти на местном уровне".

"Нам нельзя скатиться к забронзовению и бюрократизму партии... Закон про политические партии 2002 года, очевидно, что уже устарел. Поэтому у нас есть наработанные новые предложения... Партия должна стать инструментом, точкой сборки и точкой принятия решений", - сказал он.

Также Корниенко сообщил о создание "партийного хаба" на втором этаже офисного центра "Парковый", где будут обсуждаться все партийные вопросы.

Депутат добавил, что "партия должна быть секси; знаете, чтобы возбуждать". Эта фраза очень понравилась участникам съезда и они ее сопроводили аплодисментами.

Корниенко избрали лидером партии единогласно.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко поставил под сомнение валидность соцопроса в ОРДЛОКорниенко поставил под сомнение валидность соцопроса в ОРДЛО
Контракт с новым оператором ГТС позволит РоSSии начать отношения по транзиту с "чистого листа", - ВитренкоКонтракт с новым оператором ГТС позволит РоSSии начать отношения по транзиту с "чистого листа", - Витренко
Новым премьером Румынии стал Людовик ОрбанНовым премьером Румынии стал Людовик Орбан
Новым послом Канады в Украине станет Лариса ГаладзаНовым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза
Главой НКРЭКУ избран Валерий ТарасюкГлавой НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк
Новым замминистром энергетики и защиты окружающей среды назначен менеджер ЕБРРНовым замминистром энергетики и защиты окружающей среды назначен менеджер ЕБРР
"Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии"Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии
Шевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - КорниенкоШевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - Корниенко
Изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты "интенсивно", - КорниенкоИзменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты "интенсивно", - Корниенко
Киберполицию возглавил Александр ГринчакКиберполицию возглавил Александр Гринчак
Последние новости
Подгружаем последние новости