Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей".

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Об этом говорится в указе №837 от 8 ноября.

Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Обновление. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал, что государство не будет вводить стандарты новостей.

Фото: Макс Левин

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении «требований и стандартов новостей». Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина «стандарты новостей» в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - говорится в фейсбуке министра.

Он заявил, что государство не будет заходить на территорию, которую не должно регулировать, но будет создавать условия для саморегулирования медиа.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация... Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - сообщил Бородянский.

Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ , одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.