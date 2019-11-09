В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"

Игорю Мазуру грозит экстрадиция в РФ.

В Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу РоSSии задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Фейсбук.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в РоSSию", - написала Денисова.

По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и адвоката.

Игорь Мазур с позывным "Тополя" - участник роSSийско-украинской войны на Донбассе, заместитель председателя партии "УНА-УНСО". Воевал в Чечне.

На сайте партии указано, что запрос РФ связан с войной в Чечне.

"Задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске Игоря, лидеров "УНА-УНСО" и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне. Игорь ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек", – сказано в сообщении.

В партии отметили, что "в дальнейшем польские правоохранители должны подать запрос в РФ для получения документов дела и польский суд должен принять решение об экстрадиции или отказать РоSSии".

Экс-советник главы СБУ , дипломат Маркиян Лубкивский написал в Facebook, что украинские "дипломаты делают все возможное для освобождения Игоря Мазура "Тополи".

Ранее Мазур отбыл три года заключения за участие в драке с милицией под Администрацией Президента в ходе акции "Украина без Кучмы" в марте 2001 года.