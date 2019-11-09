В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"

Игорю Мазуру грозит экстрадиция в РФ.

В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы
Игорь Мазур "Тополя"
Фото: hromadske.ua

В Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу РоSSии задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Фейсбук.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в РоSSию", - написала Денисова.

По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и адвоката.

Игорь Мазур с позывным "Тополя" - участник роSSийско-украинской войны на Донбассе, заместитель председателя партии "УНА-УНСО". Воевал в Чечне.

На сайте партии указано, что запрос РФ связан с войной в Чечне.

"Задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске Игоря, лидеров "УНА-УНСО" и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне. Игорь ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек", – сказано в сообщении.

В партии отметили, что "в дальнейшем польские правоохранители должны подать запрос в РФ для получения документов дела и польский суд должен принять решение об экстрадиции или отказать РоSSии".

Экс-советник главы СБУ, дипломат Маркиян Лубкивский написал в Facebook, что украинские "дипломаты делают все возможное для освобождения Игоря Мазура "Тополи".

Ранее Мазур отбыл три года заключения за участие в драке с милицией под Администрацией Президента в ходе акции "Украина без Кучмы" в марте 2001 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
Блок рекламы


Похожие новости
МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"
Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом МазуромУкраинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром
Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше СеитмуратовуОккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову
РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"
Контракт с новым оператором ГТС позволит РоSSии начать отношения по транзиту с "чистого листа", - ВитренкоКонтракт с новым оператором ГТС позволит РоSSии начать отношения по транзиту с "чистого листа", - Витренко
Соратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской областиСоратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской области
Правительство Джонсона блокировало доклад о возможном вмешательстве РоSSии в референдум по БрекситуПравительство Джонсона блокировало доклад о возможном вмешательстве РоSSии в референдум по Брекситу
В Греции задержали фуру-рефрижератор с 41 мигрантомВ Греции задержали фуру-рефрижератор с 41 мигрантом
Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.
Пособника боевиков "ДНР" задержали в КраматорскеПособника боевиков "ДНР" задержали в Краматорске
Последние новости
Подгружаем последние новости