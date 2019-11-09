Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5%

"Для этого нужно менять страну. Нужно, чтобы нам поверили инвесторы".

Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5%
Фото: ТРК "Украина"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5% годовых.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", говоря о необходимости проведения непопулярных реформ.

"У нас огромные внешние долги. Это примерно 40% нынешнего бюджета – то, что мы должны вернуть и выплатить в виде процентов. И заменить так просто, сказав, начав переговоры… мы этого не можем сделать. Для этого нужно менять страну. Нужно, чтобы нам поверили иностранные инвесторы, иностранные банки. И когда они поверят, выплаты будут существенно уменьшены", - сказал глава ОПУ.

"В январе этого года мы получали внешние заимствования под 9,5%. Уже в июне-июле мы брали под 6,5%. Я думаю, что до конца года с теми проведенными реформами, которые уже закончены, мы сможем спуститься до 4-5%", - сказал Богдан.

Он отметил, что Греция, недавно вышедшая из дефолта, занимает деньги под 3%.

"Если мы будем получать внешние заимствования под 2-3%, мы сможем дополнительно взять кредиты, которые не будут так сильно давить ни на госбюджет, ни на экономику, ни на правительство. И тогда эти одолженные деньги мы не проедим, не будем раздавать пенсии, пусть это и прозвучит непопулярно, не будем их тратить на какие-то сиюминутные вещи. Мы будем за них развивать экономику, строить дороги, школы, заводы, которые будут приносить дополнительные прибыли в госбюджет", - сказал он.

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