?Зеленский подписал закон о 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам

Изменения вносятся в закон о государственном бюджете на 2019 год.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

Об этом говорится на сайте президента.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" №265-ІХ, принятый Верховной Радой 31 октября, увеличивает финансирование по отдельным бюджетным программам.

Он увеличивает расходы по таким бюджетным программам: