НАБУ изъяло в Минобороны материалы о закупке МАЗов и санитарных "Богданов"

Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло в Министерстве обороны 15 томов материалов, касающихся закупки автомобильной техники для нужд армии в 2015-2019 годах.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Они касаются закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".