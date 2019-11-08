Разведение сил возле Петровского отложили на сутки (обновлено)

Процесс начнется в 12:00 по киевскому времени.

Наблюдатели ОБСЕ и украиские военные в ожидании сигнала об отведении возле с.Петровское
Фото: Макс Левин
Наблюдатели ОБСЕ и украиские военные в ожидании сигнала об отведении возле с.Петровское

РоSSийские боевики "ДНР" отказались подтвердить разведение сил и средств на участке возле Богдановки и Петровского в пятницу, 8 ноября.

Об этом на брифинге в Донецкой области сообщил командующий ООС Владимир Кравченко.

"Семидневный режим тишины на участке разведения выдержан, и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств. Об этом накануне украинская сторона через Министерство иностранных дел сообщила в офис ОБСЕ. От противоположной стороны на данное время, к сожалению, подтверждения нет. Но вы все помните понедельник, 4 число, белая ракета... Они 4 числа были готовы, сегодня - не готовы. Выводы можно сделать однозначные", - сказал он.

Кравченко сказал, что, несмотря ни на что, украинские военные в 12:00 запустят белую ракету как знак о готовности к разведению.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

"Если вражеская сторона не ответит таким сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, а в очередной раз нарушил международные договоренности", - сказал военный.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что разведение должно начаться не 8 ноября, а 9 ноября.

"Со своей стороны еще раз подтверждаем готовность 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского, о чем сегодня было передано уведомление СММ ОБСЕ", - говорится в его заявлении.

Обновление 12:50. В заявлении специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика говорится, что разведение в пятницу не состоится.

Фото: Макс Левин

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники из зоны разъединения Петровского. Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

Напомним, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков.

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