Порошенко купил дом семье из Марьинки

Жилье семьи Полных разрушил снаряд.

Порошенко купил дом семье из Марьинки
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с однопартийцами вручили ключи от нового дома семье из Марьинки, чье жилье было разрушено во время обстрела. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Дом семью Полных в Марьинке, который находился в «серой зоне», разрушил артиллерийский снаряд в ночь с 13 на 14 июня. С тех пор они оставались без крыши над головой.

"Семья Полных чудом осталась жива. В июне Марьинку, где они жили, обстреливали боевики. Артиллерийский снаряд попал в их частный дом. Им на помощь сразу же отправились украинские воины, разобрали завалы и доставили семью в больницу. Все это время семья с маленькой дочкой Варварой скиталась и выживала только благодаря помощи волонтеров", - рассказал Петр Порошенко.

«Мы благодарим всех, кто нам помогал и поддерживал в трудные времена. Мы с первых дней фактически жили на передовой и никуда не собирались уезжать. Наша самая младшая с 4 лет росла на линии фронта. Мы не хотим покидать свою землю. И мы очень благодарны за такой неожиданный подарок», - сказала Татьяна Полная.

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