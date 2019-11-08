В Киеве напали на антикоррупционного активиста

Ударили в голову сзади, брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

Утром 8 ноября в Киеве произошло нападение на члена правления общественной организации "Стейтвотч" Александра Леменова, который также входит в состав одной из кадровых комиссий ГПУ и участвует в процессе переаттестации прокуроров.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Нападение произошло около 7:45 на улице Максимовича на юге Киева .

Леменов написал, что на него напали два человека. Сначала ударили в голову сзади, потом брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

"Какой-то детский сад... Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал активист.