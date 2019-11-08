Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"

Очередное заседание состоится в пятницу.

Немецкий Бунедстаг не смог проголосовать за внесенный федеральный правительственный законопроект о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членами ЕС " из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума. Я закрываю заседание и объявляю очередное заседание в 9 утра пятницы, 8 ноября", - заявил глава парламента.

Отмечается, что такая ситуация произошла после того, как на поименном голосовании настояла фракция "Альтернативы для Германии". До этого президиум держался мнения, что кворума достаточно и на основании того, что "за" (путем поднятия рук) высказались ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "против" - АдН и Зеленые, "воздержались" - левые.

Голосование проходило в 2 часа ночи.

Напомним, Украина призвала Германию не поддерживать "освобождение" "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС .

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок роSSийского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС , а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС .

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС , являющейся частью Третьего энергопакета ЕС , о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС . "Северный поток-2" не соответствует новым требованиям.

В мае 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода, поскольку проект уже практически полностью утвержден.

В конце октября последняя страна - Дания - дала разрешение на строительство этого газопровода.

Предположительная дата завершения строительства "Северного потока - 2" - это конец 2019 или начало 2020 года.