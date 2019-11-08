Трамп не в первый раз предлагал Украине "услугу за услугу", - NYT

Получение "Джавелинов" стало возможным после заморозки Луценко дел, связанных с расследованием Роберта Мюллера.

Трамп не в первый раз предлагал Украине "услугу за услугу", - NYT
Фото: пресс-служба президента

Задолго до телефонного звонка президенту Украины, который привел к расследованию в рамках процедуры импичмента, президент США Дональд Трамп якобы предлагал "услугу за услугу" другому украинскому лидеру, который отчаянно искал американской помощи для борьбы его страны против роSSийской агрессии - Петру Порошенко.

Об этом сообщает русская служба Голоса Америки со ссылкой на New York Times.

"После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года, администрация Порошенко пыталась наладить контакты с новым американским президентом. Украинскому лидеру удалось достичь позитивных результатов, что привело, среди прочего, к отмене моратория на поставки летального вооружения Украине, и Киев получил долгожданные "Джавелины". Одной из причин стала заморозка тогдашним генпрокурором Украины Юрием Луценко дел, связанных с расследованием Роберта Мюллера", - говорится в сообщении.

"Была ли "услуга за услугу" сделано прямо, и кто озвучил этот принцип – вопрос открытый. Есть убедительные косвенные доказательства, свидетельствующие о том, что Руди Джулиани во время его различных поездок в Украину мог поднять этот вопрос, что он был бы признателен, если бы Украина прекратила расследования против Пола Манафорта. Было хорошо известно, что Украина была очень заинтересована в том, чтобы закупить "Джавелины"", - отметил Директор Центра Байдена Майкл Карпентер.

В мае 2018 года трое сенаторов написали письмо на имя Юрия Луценко. В частности, американские законодатели интересовались, предпринимала ли генпрокуратура Украины шаги, которые помешали бы расследованию Мюллера. Также в письме поднимался вопрос - обсуждалось ли в каком-либо контексте расследование Мюллера во время общения украинского и американского правительства (и отдельных чиновников), во время встречи президентов Трампа и Порошенко в Нью-Йорке в 2017 году.

Напомним, в сентябре в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на президента Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байденов, и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США 24 сентября начала расследование в рамках импичмента президента.

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